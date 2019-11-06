Posted on by

بارزاني يفصح عن تشكيل تحالف للكتل الكوردستانية في بغداد قريبا

اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء ان القوى السياسية الكوردستانية اتفقت على تشكيل تحالف يضم الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي قريبا.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في اربيل انه “من الان وصاعدا ستكون هناك مساع جدية لتحسين الواقع المعيشي للعراقيين كافة”.

واشار الى انه “نعمل بشكل جدي على تشكيل تحالف الكتل الكوردسانية في بغداد وقريبا سنعلن عن هذا التحالف”.

ونوه بارزاني الى ان حكومة اقليم كوردستان ومنذ اليوم الاول من تشكيلها كانت من أولوياتها حل الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد، وقد مضى رئيس وزراء الاقليم في خطوات جدية نحو ذلك وبغداد ايضا ترغب بحل تلك الخلافات”، مؤكدا ان الحوارات بين اربيل وبغداد سيتم استئنافها بعد الخروج من هذه الازمة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close