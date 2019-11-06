Posted on by

بالفيديو…أبعاد إعلان تركيااعتقال شقيقة البغدادي

 قال مراسل الغد من اسطنبول إن الاهتمام المبالغ فيه من جانب أنقرة بقضية رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، نظرًا لرغبة تركيا بالقول للمجتمع الدولي إنها تحارب داعش وتلاحق عناصره، تريد أن تصور عملية اعتقال شقيقة البغدادي بـالإنجاز”.

وأوضح أن منطقة إعزاز التي تم اعتقال شقيقة البغدادي فيها، تقع تحت سيطرة تركيا والمليشيات المدعومة من أنقرة.

وتابع أن المعلومات التي ترغب تركيا الحصول عليها من شقيقة البغدادي، تتعلق بمدى وجود خلايا نائمة لداعش داخل التركي.

وأكدت الرئاسة التركية اعتقال رسمية عواد شقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي أعلنت واشنطن قتله.

وأفاد وزير الداخلية التركي أن التحقيقات جارية مع شقيقة البغدادي وزوجها وزوجة ابنها على أمل استخلاص ما وصفه بالمعلومات الثمينة منهم عن الأنشطة الداخلية لتنظيم داعش.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close