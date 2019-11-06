بالفيديو…أبعاد إعلان تركيااعتقال شقيقة البغدادي

قال مراسل الغد من اسطنبول إن الاهتمام المبالغ فيه من جانب أنقرة بقضية رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، نظرًا لرغبة تركيا بالقول للمجتمع الدولي إنها تحارب داعش وتلاحق عناصره، تريد أن تصور عملية اعتقال شقيقة البغدادي بـ“الإنجاز”.

وأوضح أن منطقة إعزاز التي تم اعتقال شقيقة البغدادي فيها، تقع تحت سيطرة تركيا والمليشيات المدعومة من أنقرة.

وتابع أن المعلومات التي ترغب تركيا الحصول عليها من شقيقة البغدادي، تتعلق بمدى وجود خلايا نائمة لداعش داخل التركي.

وأكدت الرئاسة التركية اعتقال رسمية عواد شقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي أعلنت واشنطن قتله.

وأفاد وزير الداخلية التركي أن التحقيقات جارية مع شقيقة البغدادي وزوجها وزوجة ابنها على أمل استخلاص ما وصفه بالمعلومات الثمينة منهم عن الأنشطة الداخلية لتنظيم داعش.