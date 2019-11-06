حقوق الإنسان تعلن عن اعتقال 283 متظاهراً في الناصرية

ذي قار/ حسين العامل

كشف بيان لمفوضية حقوق الإنسان يوم الثلاثاء ( 5 تشرين الثاني 2019 ) عن اعتقال 283 متظاهراً في الشطرة أُفرج عن 156 معتقلاً منهم ،

وفيما أشار الى استشهاد شخصين خلال التظاهرات وإصابة 23 أخرين نتيجة اطلاق الرصاص الحي ، أكد ناشطون في الحراك المدني غلق 30 دائرة حكومية في محافظة ذي قار وقطع 3 جسور ضمن فعاليات اليوم الثالث للعصيان المدني.

وجاء في بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان حول أحداث التظاهرات في قضاء الشطرة ( 45 كم شمال الناصرية ) أطلعت عليه المدى أن ” المفوضية تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا وتجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الأمنية والمتظاهرين “، مؤكدة ” سقوط شهيدين وإصابة 23 بجروح واعتقال 283 متظاهراً أُفرج عن 156 معتقلاً منهم”.

وأشار البيان الى ” استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية تجاه المتظاهرين “، منوهة الى أن ” عدد من المتظاهرين قاموا بحرق دور عدد من المسؤولين في الدولة”.

وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيانها استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أدت لسقوط ضحايا ، داعية الى فتح تحقيق فيما يحصل من أحداث خلال التظاهرات”، كما أدانت المفوضية التجاوزات التي تحصل على الممتلكات العامة والخاصة .

ومن جانبه أكد مصدر طبي في محافظة ذي قار للمدى أن ” معظم الإصابات التي تعرض لها المتظاهرون في قضاء الشطرة كانت ناجمة عن استخدام الرصاص الحي وهو ما أدى الى استشهاد أحد المتظاهرين وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة أحدهم في حالة حرجة جداً ويتوقع وفاته خلال الساعات القليلة القادمة”.

ومن جانب آخر تواصلت التظاهرات الشعبية والطلابية وفعاليات العصيان المدني في محافظة ذي قار وشملت قطع 4 جسور حيوية وسط الناصرية وغلق 30 دائرة حكومية وقال أحد المتظاهرين للمدى أن ” فعاليات اليوم الثالث من العصيان المدني في ذي قار قطعت وأغلقت بأسم الشعب كل من جسر الحضارات وجسر النصر وجسر الزيتون وجسر الدوب وسط الناصرية “، وأضاف كما ” اغلقت كل من دوائر مفوضية انتخابات ذي قار ودائرة الشؤون الإدارية والمالية (نقل الصلاحيات) وكلية القانون وكلية العلوم وغلق صندوق الإسكان والتسجيل العقاري ومعمل نسيج الناصرية ومديرية الضريبة ومديرية الخزينة والمكتبة العامة كونها تستخدم كمقر بديل لمحافظة ذي قار التي تم حرقها مؤخراً “.

وتابع المتظاهر كما ” شمل الغلق الأقسام الإدارية في دوائر الكهرباء ومديرية بلدية الناصرية ومديرية بلديات ذي قار ومديريتي الماء والمجاري”، وأضاف كما تم غلق ” شركة أور العامة ومديرية تربية ذي قار ومديرية التقاعد وهيئة النزاهة ومديرية البيئة ومديرية الجنسية والمجلس البلدي في الناصرية ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية ومديرية الزراعة ومديرية الجوازات “.

منوهاً الى أن “جامعة ذي قار قامت بإخلاء كلياتها من الطلبة والموظفين عقب غلق عدد من كلياتها”.

وأشار المتظاهر الى ” أعمال غلق الدوائر الخدمية شمل الأقسام الإدارية فقط فيما سيتواصل العمل في الأقسام الخدمية ومجمعات ومشاريع الماء”، مؤكداً اعتقال ثلاث متظاهرين عند غلق معمل نسيج الناصرية . وكان مصدر طبي في محافظة ذي قار أكد يوم الاثنين ( 4 تشرين الثاني 2019 ) إصابة عشرات المتظاهرين والقوات الأمنية في مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب بقضاء الشطرة شمالي الناصرية ، وفيما أشارت مصادر حقوق الإنسان الى اعتقال أكثر من 100 متظاهر في القضاء المذكور ، أكد مصدر قضائي صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار المنحل وحمايته لتورطهم بقتل متظاهرين.

وبلغ عدد ضحايا تظاهرات محافظة ذي قار خلال شهر تشرين الأول 2019 أكثر من 36 شهيداً و 750 جريحاً وأكثر من 250 معتقلاً. وكانت نقابة المحامين في ذي قار أعلنت يوم الاثنين ( 28 تشرين الأول 2019 ) عن اعتقال 50 متظاهراً في ذي قار جاري العمل على الافراج عنهم من قبل فريق تطوعي من المحامين.

وكانت مصادر صحية في محافظة ذي قار كشفت يوم السبت ( 26 تشرين الأول 2019 ) عن ارتفاع حصيلة تظاهرات يوم الجمعة المنصرم الى 12 شهيداً 156 جريحاً، بينها 4 جثث متفحمة عثر عليها في أحد المكاتب الحزبية، ، فيما اتهم ناشطون القوات الأمنية بالتخلي عن حماية المتظاهرين وتركهم يلاقون مصيرهم على أيدي المجاميع المسلحة التي اطلقت عليهم الرصاص الحي وقتلتهم بدم بارد.

وكانت العديد من المحافظات العراقية ومن بينها محافظة ذي قار قد شهدت تجدد التظاهرات المطلبية يوم الجمعة ( 25 تشرين الأول 2019 ) وقد حصلت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الأمنية ومجاميع مسلحة راح ضحيتها أكثر من 30 شهيداً وما يتجاوز ألـ 2000 جريح في عموم المحافظات المذكورة. وشهدت محافظة ذي قار خلال الأشهر الأخيرة والايام القليلة الماضية سلسلة من التظاهرات المطلبية كان آخرها تظاهرات مطلع تشرين الأول التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019) وشارك فيها آلاف المتظاهرين وتواصلت على مدى 6 أيام دامية راح ضحيتها 22 شهيداً و 391 جريحاً بحسب دائرة صحة ذي قار ، وذلك أثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة استخدمت فيها الأخيرة إطلاق الرصاص الحي ، ورفع المتظاهرون الذين معظمهم من شريحة الشباب شعارات تطالب بإسقاط النظام وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية.

وكانت الاحتجاجات انطلقت مطلع تشرين الأول 2019 في 10 محافظات عراقية من بينها العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، واستمرت لمدة 6 أيام، ووقع خلال الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلاً عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.