حكومة كوردستان: تعزيز العلاقات مع بغداد يصب بمصلحة الجميع

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وفداً من مركز الرافدين للحوار الذي ضم شخصيات ونخباً أكاديمية وثقافية عراقية.

وجرى في مستهل الاجتماع بحث آخر التطورات الراهنة على الساحة العراقية، وتم التأكيد على أن تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً.

كما تم تبادل الآراء والأفكار إزاء مطالب المتظاهرين العراقيين، وبهذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن المشاكل لا تكمن في الدستور وإنما في تجاهله وعدم تطبيقه، مشدداً على ضرورة احترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان عند إجراء أي تعديلات دستورية.

ودعا رئيس الحكومة، وفد مركز الرافدين للحوار وباقي النخب العراقية إلى الاضطلاع بدورهم المهم في توضيح المطالب العادلة لشعب كوردستان بما يحقق مزيداً من التقارب والمصلحة العامة.