خلف : خسائر التظاهرات اكثر من 6 مليارات دولار وسيتم اغلاق القنوات المغرضة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الأربعاء، عن بلوغ الخسائر جراء التظاهرات اكثر من ستة مليارات دولار، فيما أكد انه تم توجيه هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق القنوات المغرضة.

وقال خلف في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ، إنه “تم توجيه هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق القنوات المغرضة”، مشيراً إلى أن “عدداً من المخربين قاموا بإحراق عدد من الدور والمحلات”.

وأضاف أن “خسائر التظاهرات منذ انطلاقها بلغت ستة مليارات دولار”، مبيناً أن “هناك بعض الجهات تقوم بتخريب الكاميرات في الاماكن الحساسة”.

وأوضح خلف، أن “ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضراراً بالغة للمواطن”، مؤكداً أن “العراق لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط”.

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن “خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء في انعقاد دائم لتلبية مطالب المتظاهرين”.