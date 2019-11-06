خلف : وجهنا هيئة الاعلام والاتصالات بغلق بعض القنوات المغرضة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، الاربعاء، انه تم توجيه هيئة الاعلام والاتصالات بغلق بعض القنوات المغرضة.

وقال خلف، في مؤتمر صحفي، إن “بعض القنوات الفضائية تقوم ببث الاشاعات المغرضة للتأثير على المتظاهرين”، مشيرا أن “الحكومة وجهت هيئة الاعلام والاتصالات بغلق تلك القنوات المغرضة”.

وأضاف، أن “ القوات الأمنية ملتزمة بتأمين التظاهرات السلمية وتحديد أماكنها وتوفير جميع احتياجاتها”، مؤكدا أن “القوات قادرة على مواجهة التطورات واستخدام العنف ولكن هذا ليس واجبنا الان”.

وأشار الى أن “استمرار تعطيل الحياة يكلف الدولة والشعب أموالا طائلة وهذا غير مسموح به”، مبينا أن “التظاهر السلمي خير ضاغط على الحكومة لتحقيق المطالب المشروعة لكن شريطة أن يكون سلميا”.