Posted on by

خلف : وجهنا هيئة الاعلام والاتصالات بغلق بعض القنوات المغرضة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، الاربعاء، انه تم توجيه هيئة الاعلام والاتصالات بغلق بعض القنوات المغرضة.

وقال خلف، في مؤتمر صحفي، إن “بعض القنوات الفضائية تقوم ببث الاشاعات المغرضة للتأثير على المتظاهرين”، مشيرا أن “الحكومة وجهت هيئة الاعلام والاتصالات بغلق تلك القنوات المغرضة”.

وأضاف، أن “ القوات الأمنية ملتزمة بتأمين التظاهرات السلمية وتحديد أماكنها وتوفير جميع احتياجاتها”، مؤكدا أن “القوات قادرة على مواجهة التطورات واستخدام العنف ولكن هذا ليس واجبنا الان”.

وأشار الى أن “استمرار تعطيل الحياة يكلف الدولة والشعب أموالا طائلة وهذا غير مسموح به”، مبينا أن “التظاهر السلمي خير ضاغط على الحكومة لتحقيق المطالب المشروعة لكن شريطة أن يكون سلميا”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close