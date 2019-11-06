داعية المتظاهرين لعدم الاقتراب من قواعدها ..القوات المسلحة العراقية: لايمكن السماح بقطع الجسور

أكدت القوات المسلحة العراقية ، اليوم الأربعاء ، وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مشددة على حق التظاهر السلمي بعيدا عن العنف، داعية المحتجين الشباب إلى تجنب العنف.

وفي مؤتمر صحافي ، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، عدم السماح بقطع الجسور كونها ممرا حيويا للسكان العراقيين.

ويتمسك المحتجون بقطع الجسور ، لاسيما جسرا الأحرار والجمهورية وسط بغداد .

كما طالب المتحدث المتظاهرين بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية.

وقال إن حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض، وأن هناك عددا قليلا منها متورط بالعنف.

وأكد خلف أن مواقع التواصل الاجتماعي وجيوشا إلكترونية تحرض الشباب، وأن هناك فرقا بين متظاهر ومخرب يقوم باستغلال التظاهرات.

وأعلن خلف أن خلية الأزمة في انعقاد دائم وتضم أيضا قادة الأجهزة الأمنية.

وأكد متحدث القوات المسلحة العراقية أن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار.