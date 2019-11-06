دعوة:بعرض فلم عن حياة الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب

دعوة
تدعوكم جمعية الرافدين الثقافية العراقية في امستردام للمشاركة في افتتاح باكورة نشاطاتها على القاعة الجديدة بعرض فلم عن حياة الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب بعنوان ” مطرعلى جيكور ” من أنتاج وزارة الثقافة – دائرة السينما والمسرح واخراج الفنان المبدع جودي الكناني. وذلك يوم السبت الموافق 16-11-2019 وفي تمام الساعة الخامسة عصراً
وقوف السيارات امام القاعة مجانا ملاحظة:.
عنوان قاعة جمعية الرافدين الثقافية العراقية في أمستردام
Huis van de Wijk de Aker
Noorderakerweg 2
1069 PC Amsterdam
للوصول الى القاعة من المحطة المركزية في امستردام نأخذ ترام رقم 17 والنزول في الموقف الاخير للترام والسير حولي 100 متر
Centraal station……………………………./
ويمكن الوصول الى القاعة للقادمين من دنهاخ او لايدن والنزول في محطة ليلان وهي المحطة الاقرب واخذ ترام 17 والنزول في الموقف الاخير للترام والسير حوالي 100متر
Lelylaan station ……………………../
https://www.facebook.com/امستردام-جمعية الرافدين الثقافية العراقية