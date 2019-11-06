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رئيس وزراء العراق: يجب إجراء تعديلات دستورية

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

وكالات – أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في العراق، منوها بمطالب مشروعة بشأن استقالة الحكومة.

وذكر أن التعديل الدستوري المقترح يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وقانون الانتخابات بالكامل.

وكشف رئيس الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قدم تعديلا لانتخابات مجالس المحافظات “يرمي لإنصاف المستقلين”.

وقال إن التظاهرات الحالية شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، نقلا عن التلفزيون العراقي.

وأوضح أن كثيرا من الأخطاء الاقتصادية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح وجذري.

واعترف عبد المهدي، الثلاثاء، أن التظاهرات التي بدأت منذ مطلع أكتوبر تسير في الاتجاه الصحيح.
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