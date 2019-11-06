زعيم داعش الجديد يرث امبراطورية محطمة.. غموض حول هوية “القرشى”.. مراقبون: عراقى وعمله كقائد ميدانى فى التنظيم

محتمل.. حارب ضد الأمريكان وكان ضابطا فى الجيش العراقى.. والخبراء يستبعدون أن تكون له خطورة البغدادى البغدادى وترامب

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان “زعيم داعش الجديد يرث امبراطورية محطمة”، سلطت صحيفة “التليجراف” البريطانية الضوء على دور أبو إبراهيم الهاشمى القرشى الجديد كزعيم للتنظيم الإرهابى بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادى، وقالت إنه عندما أعلن البغدادى نفسه خليفة فى عام 2014 ، فعل ذلك أمام العالم من مسجد النورى فى مدينة الموصل، جوهرة تاج الإمبراطورية الجهادية التى امتدت فى ذلك الوقت عبر العراق وسوريا، ولكن لم يكن لتتويج خليفته أى من تلك العظمة.

وأوضحت الصحيفة أن القرشى يبدو أنه يتولى خلافة امبراطورية من الرماد، لاسيما بعدما طرد داعش من الموصل وكل مدينة أخرى كان يسيطر عليها ذات يوم. وأشارت إلى أنه نفسه يختبئ مع بقية قادة داعش. تم الإعلان عن صعوده إلى منصب الخليفة في شريط صوتى مدته سبع دقائق ونصف ، بدلاً من خطاب يلقيه فى مسجد كبير.

ورغم أن ضباط الاستخبارات الغربيون يسعون إلى تجميع هوية زعيم داعش الجديد ، لكن لا يوجد شىء معروف عنه في الوقت الحالى.

وقال بول كرشيشانك، محرر مركز مكافحة الإرهاب Sentinel: “لا أحد – وأعنى أنه لا يوجد شخص خارج دائرة صغيرة جداً داخل التنظيم – لديه فكرة عن من هو قائدهم الجديد“.

وغرد دونالد ترامب يوم الجمعة قائلا إن الولايات المتحدة تعرف “بالضبط” من هو زعيم داعش لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

فى البيان الصوتى، وصف الناطق باسم داعش، أبو إبراهيم بأنه “أمير حرب” كان لديه خبرة فى القتال ضد الولايات المتحدة. وقد دفع ذلك البعض إلى الشك فى أنه ، مثل البغدادى ، عراقى قاتل القوات الأمريكية بعد الغزو عام 2003.

في حين أن عاصمة داعش الفعلية كانت مدينة الرقة السورية، فإن العديد من كبار قادتها كانوا عراقيين خرجوا من تنظيم القاعدة فى العراق.

وقال حسن حسن، المحلل فى مركز السياسة العالمية: “الزعيم الجديد عراقي بكل تأكيد.” “من المحتمل أن يكون لديه أوراق اعتماد كقائد ميدانى له باع طويل فى داعش ، الذى قاتل في العراق بعد عام 2003 ضد الأمريكيين”.

تصاعدت التكهنات بأن أبو إبراهيم قد يكون عبد الله قردش، الضابط السابق في جيش صدام حسين الذى تحول إلى الجهاد بعد الغزو الأمريكى للعراق. تم سجن قردش إلى جانب البغدادي في عام 2003 ، لكن تم إطلاق سراح الرجلين وأصبحا من كبار مقاتلى القاعدة.

ويعتقد أن قردش قد بقي إلى جانب البغدادى عبر الانقسام مع تنظيم القاعدة فى عام 2013 ، وتشكيل الخلافة بعد عام ، وهزيمته النهائية على أيدى تحالف بقيادة الولايات المتحدة. ويعرف قردش أحيانًا باسم “الأستاذ” ويعرف بالوحشية.

ومع ذلك ، قال حسن أنه يعتقد أنه من غير المرجح أن يكون قردش هو الخليفة الجديد.

”ش هو من خلفية تركمانية، الأمر الذى من شأنه تعقيد ادعائه بأنه من نفس قبيلة النبى.

ويحمل اللقبان اللذان تبناهما أبو إبراهيم – الهاشمى والقرشى – أهمية ، فهو يدعى أنه عضو فى قبيلة قريش، عشيرة النبى محمد ، وهو شرط لأى خليفة. كما يشير اسم الهاشمى إلى أنه يدعى أيضًا أنه هاشمى، عشيرة لها نسب مباشر من النبى.

كما أن قردش معروف جيدًا للمخابرات الغربية ، مما يجعله خيارا غير محتمل. قد يفضل داعش اختيار زعيم أقل أهمية لإبقاء حيرة أعدائه.

تم الإعلان عن الخليفة الجديد بعد خمسة أيام من تفجير البغدادى نفسه بسترة ناسفة فى نفق بدلاً من أن يقبض عليه من خلال قوات كوماندوز أمريكية متقدمة. واعتبرت “تليجراف” أن هذا تعاقب سريع نسبياً للجهاديين المبعثرين ، وربما يكون تم تعيين أبو إبراهيم مسبقًا كخليفة بينما كان البغدادى على قيد الحياة.

من المرجح أن يخاطب أبو إبراهيم أتباعه الجدد في المستقبل القريب، لكن ريتا كاتز ، مديرة مجموعة المخابرات SITE ، قالت إنه من غير المرجح أن يخاطر بالكشف عن هويته. وقالت: “لا أتوقع أن يصدر داعش أى خطب فيديو من هذا الزعيم الجديد أو على الأقل تلك التى تظهر وجهه”.