سماع دوي انفجار قرب الكرادة وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “دوي انفجار تم سماعه قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، أن “القوات الأمنية تبحث حالياً عن مكان الانفجار”.