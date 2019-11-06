قيادي في البيشمركة : تواجد PKK في شنكال يزيد من المخاطر والتهديدات للمدينة

افاد قيادي في قوات البيشمركة في قضاء شنكال (سنجار)، اليوم الأربعاء، ان الطائرات التركية شنت 3 هجمات على مقرات تابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK في القضاء خلال اسبوع واحد.

قاسم دربو، قال في تصريح ، “هناك مخاوف من حدوث حرب في شنكال، فالطائرات التركية تقوم بقصف مقار العمال الكوردستاني، وهذا الاخير للاختباء من هذه الهجمات ينقل مقراته إلى داخل المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين”.

مبيناً، أن “العمال الكوردستاني نقل مقاره الى هذه المناطق الآهلة بالسكان المدنيين، لكي لا يتم استهدافهم من قبل الطائرات الحربية التركية”.

وأضاف، أن ” الطائرات التركية شنت 3 غارات جوية خلال اسبوع واحد على مقار تابعة للـ PKK في شنكال، واذا لم ينسحب العمال الكوردستاني من هذه المناطق فالوضع سيكون أسوأ”.

وأشار دربو، بالقول ” للأسف شنكال اصبحت منطقة لتصفية الصراعات بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، لذلك على عناصر الحزب الخروج من شنكال ، فيكفي ما عانته هذه المنطقة من حملات الابادة الجماعية والتضحيات التي قدمتها خلال الفترة الماضية، ولن تتحمل المزيد من الحروب والمشاكل “.