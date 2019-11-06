لبيك يا وطن المعالي والإباء , ومنبع القوة والسناء , يا نبض الأرض ونور السماء , أيها الوطن المتوهج الأرجاء , الثائر على الظلم والفساد والأعداء.

لبيك يا وطن العزة والثروة والرخاء , يا وادي الخير والعطاء , يا بلاد النخيل والحياة والنماء , يا سيد الدنيا وأحكم الحكماء.

لبيك ياوطن الخصب يا قاهر الرمضاء , يا واهب الخيرات يا مُعز الفقراء , و راعي البؤساء , ومانح الأمل وحب الحياة للأشقياء.

لبيك يا وطن الكرماء والنبلاء , والسادة الأتقياء , وأنوار الفكر والمعارف والعلماء , يا تاج الدنيا وأمير الأمراء , وقائد الإنسانية إلى أفق العلاء.

لبيك ياوطن الكبرياء , والإفتخار وروائع الشعراء , وأيقونات الإبداع الحضاري العصماء , ومسلات العدالة والإنصاف والرجاء.

لبيك يا وطن الأجداد والآباء والأقارب والأخوة والأبناء , وحامل رايات المنى ومهما عسرت فأنت الواثق المبشر بالسراء.

لبيك يا وطن الأفذاذ في الهيجاء , الصامدون العازمون النجباء , الواثبون الثائرون القادمون للفداء , الرافعون رايات الوطن الشماء , والقائلون بأن العراق يبقى عربي الإنتماء.

لبيك يا وطن الإشراق والضياء , وأفياض السطوع والجلاء , الناهض الباسل الشامخ الهيبة والبهاء , الصادق الصائل نحو المستقبل الزاهي الوضاء.

لبيك يا وطن المدارس والمذاهب والأفكار والآراء , وفارس العلوم ومنهل الإقتداء , ومنبع الجديد والأصيل والإخاء.

لبيك ياوطن السموق ومنطلق حضارت الإبتداء , من سومر إلى بابل اللواء , وما قبلها من حضاراتٍ سبّاقةٍ بكنوزها الغنّاء.

لبيك يا وطن الإرادة البيضاء , والأهداف الإنسانية الغراء , والصولة العربية السمحاء , والمجد الإبداعي الزاهي الأنواء.

لبيك يا عراق , الثائرون يهتفون , ويعلنونها قوية مدوية , راية العراق هي الدواء الشافي من كل داء.

فعاش الشعب ويحيا العراق!!

د-صادق السامرائي