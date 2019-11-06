ما حقيقة انشقاق سفراء ودبلوماسيين عراقيين دعمًا للاحتجاجات؟ .. الخارجية تجيب

نفت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، تقارير إعلامية تحدثت عن انشقاق سفراء ودبلوماسيين، دعما للاحتجاجات المستمرة منذ 10 أيام.

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية، تحدثت عن انشقاق سفيرين، أحدهما سفير العراق في تركيا، حسن الجنابي، إضافة إلى 7 دبلوماسيين، عن الحكومة، تضامنا مع المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، “للاناضول” “أنفي نفيًا قاطعا هذه الأنباء.. الوزارة بكادرها على مستوى المركز في بغداد، ومستوى السفارات والبعثات ملتزمون بالعمل الرسمي”.

وأضاف: “لا صحة للمعلومات المتداولة، وكذلك حسن الجنابي سفير العراق في أنقرة يزاول عمله بشكل طبيعي”.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلاً على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عادل عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.