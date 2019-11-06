متنبئ جوي: ننتظر أسبوعاً من الأمطار.. ودرجات الحرارة معتدلة

استعبد المتنبئ الجوي واثق السلامي، امس الثلاثاء، حصول تغييرات في الأجواء قريبا، مشيراً الى أن بداية الثلث الثاني من شهر تشرين الثاني سيشهد حالة ماطرة تستمر لأسبوع.

وقال السلامي، في منشور له على فيسبوك وتابعته (المدى) إنه “لا يتوقع حصول تغيير في الاجواء حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا كما تظهر سحب عالية الارتفاع في شمال البلاد”.

وأضاف “في كل مرة تتغير المعطيات من غزارة الى ضعف ومن ضعف الى غزارة والجميع يراقب ويتابع بشغف اخبار الحالة الماطرة منتصف الشهر “، مشيراً الى أن “الحالة ثابتة بنسبة 75% ولكن ماهو غير معلوم كمية الامطار التي يتوقع ان تهطل ومن هي المناطق الاوفر حظاً وسيتضح ذلك نهاية هذا الأسبوع”.

وأكد، أن “الحالة الماطرة القادمة ستكون طويلة الزمن وقد تستمر لاسبوع وتبدأ بوادرها بداية الثلث الثاني (يوم 10) وتتعمق ايام 15-16-17-18 من الشهر الجاري”.فيما توقع المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، أن تشهد البلاد منخفضا جويا، قد يتسبب في هطول أمطار في بعض مناطق العراق.

وقال العطية في منشور على صفحته على (فيسبوك)، إن “تأثير هذا المنخفض على العراق يكاد يكون ضعيفا نوعاً ما بسبب تواجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يسجل اعتراضه ويرفع الفيتو على أول منخفض خريفي ويتسبب في منع توغل المنخفض أكثر”.