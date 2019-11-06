مقتطفات من مقال المدير السابق للعراق .. في مجلس الأمن القومي الأمريكي **

مقتطفات من مقال آخر مهم نشر اليوم الخامس من نوفمبر في جريدة واشنطن بوست الأمريكية الشهيرة
حيث كتب “دوغلاس أوليفانت” المدير السابق للعراق في مجلس الأمن القومي ألأمريكي ،
وهذا أهم ما ورد فيه
١: يجب على واشنطن الإدلاء ببيان قوي لصالح الديمقراطية والمجتمع المدني والمساءلة ومكافحة الفساد ، وفي الوقت نفسه تعطيل الجهود الإيرانية في المنطقة .
٢: الحكومة التي يتم الاحتجاج عليها هي نتاج انتخابات 2018 التي أتت بالتيار الصدري وحزب فتح المدعوم من الميليشيات الإيرانية في السلطة ، إن احتجاجات اليوم ضد هذه الحكومة ، وهى فريدة من نوعها في تاريخ العراق ؟
٣: ينتمي المتظاهرون إلى الأغلبية العربية الشيعية التي تشكل الغالبية في الحكومة ، وبالتالي فإن الاحتجاجات ليس لها أي تلميح بالطائفية ؟
٤: هذه ألاحتجاجات هي بشكل واضح ضد تغول ايران في العراق ، ولقد كانت إيران طرفًا خبيثًا في السياسة العراقية وشجعت بنشاط الخلل والفساد ، والناس جميعاً يعرفون ذلك .
٥: المتظاهرون ليسوا موالين لاميركا ولكنهم معادون لايران ، انتهى .