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نائب: البرلمان سيستأنف عقد جلساته السبت المقبل

اكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، الاربعاء، ان مجلس النواب سيعاود استئناف جلساته السبت المقبل.

وقال الفتلاوي في تصريح ان “مجلس النواب سيعاود عقد جلساته السبت المقبل لتمرير القوانين الاصلاحية”، لافتا الى ان “تعطيل عمل البرلمان امر لا يصب بمصلحة المواطن والحكومة”.

واضاف ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الكاملة من خلال تعطيل انعقاد جلسات البرلمان بسبب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وتابع ان “الكثير من الاصلاحات الحكومية بحاجة الى تصويت برلماني وعدم انعقاد جلسات البرلمان سيؤثر على عملية الاصلاح برمتها”.

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