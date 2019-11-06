نائب عن الفتح: التحالف موقفه ثابت من تعديل الدستور وقانون الانتخابات

جدد النائب عن تحالف الفتح، حسين عرب، الاربعاء، موقف تحالفه الثابت بشأن تعديل الدستور وقانون الانتخابات.

وقال عرب إن “كتلة الفتح وأغلب النواب مع التغيير الوزاري وتعديل الدستور وقانون الانتخابات”، مبينا أن “أغلب الكتل السياسية مع تغيير الأشخاص والحكومات لكن الدولة هي ملك للناس وعلى الجميع التعاون من اجل عبور الازمة الحالية”.

ودعا عرب المتظاهرين الى “أن يلتفتوا الى مسؤوليتهم تجاه الممتلكات العامة وممتلكات الدولة العراقية وللقوات الامنية لان الاساءة لهذه المؤسسات هي اساءة للدولة”، مؤكدا أن “الجميع مع مطالب المحتجين شريطة التزامهم بالممتلكات العامة وعدم التخريب كونها ستجرنا الى فوضى”