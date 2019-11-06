يكذبان على خطى سيدهما

احمد كاظم

الناطقان الاعلامي و العسكري لسيدهما القاتل يسيران على خطاه بالكذب و التزوير عن عدد الشهداء و الجرحى و المعتقلين من المنتفضين الشجعان بالإضافة الى الاستخفاف بأرواحهم و الشماتة بقتلهم و جرحهم.

هذان الناطقان يدعيان الخبرة كذبا لانهما ينهبان مال المنتفضين الشرفاء الشجعان الذي يغدقه عليهم سيدهما كما يغدقه على نفسه و عائلته و على مؤيديه للبقاء في المنصب.

استخفاف هذا الثالوث بعدد الشهداء و الجرحى و المعتقلين و عددهم بالآلاف يدل على شماتتهما مع ان شهيد واحد و جريح واحد من المنتفضين الشرفا الشجعان اغلى من الرئاسات الثلاث وشبكاتها لانهم فاسدون.

هذا الثالوث يتباكون نفاقا على مصلحة المواطنين بينما هم ينهبون مالهم و يشمتون بشهدائهم و جرحاهم و المعتقلين منهم.

تصريحات هذا الناطقان و سيدهما الفاسد كلها اساءة للمنتفضين الشرفاء الشجعان و شهدائهم و جرحاهم و المعتقلين منهم.

ملاحظة:

انتما تدعيان الخبرة العسكرية و الاعلامية كذبا و نفاقا لان الكفوء و النزيه يتسم بالحياد ليحافظ على كفاءته و نزاهته و لا يصبح بوقا نشازا لسيده الذي يغدق علية المال الحرام.