يونامي: انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في العراق مستمرة

رأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة استمرت خلال الموجة الثانية من المظاهرات التي بدأت في العراق في 25 من شهر تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك خلال تقرير ثان أعده مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

ويوجز التقرير مخاوف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بالموجة الثانية من الاحتجاجات التي بدأت في العراق في 25 من تشرين الثاني الجاري، حيث تشير النتائج الأولية إلى ارتكاب انتهاكات وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين والاستخدام غير الضروري وغير المناسب للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، واستمرار الجهود للحد من التغطية الإعلامية للمظاهرات وعمليات الاختطاف واعتقالات متعددة.