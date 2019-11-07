أتالانتا يؤجل تأهل ضيفه مانشستر سيتي لثمن نهائي الأبطال

أجل أتالانتا الإيطالي تأهل ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 1-1، امس الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

ورغم التعادل، ظل السيتي في الصدارة برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه شاختار دونتسيك ودينامو زغرب, وبقي أتالانتا متذيلا للترتيب لكنه حصد أول نقطة في دور المجموعات.

وبادر رحيم ستيرلينج بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 7، قبل أن يهدر زميله البرازيلي جابرييل جيسوس ركلة جزاء للفريق الإنجليزي في الدقيقة 43.

وأدرك الكرواتي ماريو بازاليتيش التعادل لأتالانتا في الدقيقة 49، فيما اضطر سيتي للعب بـ10 لاعبين في الدقائق الأخيرة عقب طرد حارس مرماه كلاوديو برافو في الدقيقة 84.

وكان برافو نزل بديلا للحارس الأساسي إيديرسون مورايش قبل انطلاق الشوط الثاني، وفي ظل عدم وجود حارس مرمى آخر في قائمة بدلاء السيتي، أجرى الفريق الإنجليزي تبديله الثالث الأخير بنزول اللاعب كايل والكر بدلا من الجزائري رياض محرز في الدقيقة 87 ليلعب والكر في مركز حراسة المرمى.

ورغم تفوقه العددي، لم يتمكن أتالانتا من تسجيل هدف الفوز، ليكتفي بحصد أول نقطة له في المجموعة، بعد أن نجح الضيوف في الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأخيرة.