اجتماع عاجل للقوى السياسية.. هذه تفاصيله ومقرراته

ذكر مصدر مطلع، يوم الاربعاء، ان القوى السياسية العراقية عقدت اليوم اجتماعاً عاجلاً، بهدف الخروج من الازمة السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المصدر ان “القوى السياسية اتفقت على دعم واسناد الحكومة لتنفيذ حزمة الاصلاح استجابة لمطالب المتظاهرين”.

واضاف ان “القوى السياسية اتفقت أيضاً على ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني، من المقرر أن يشارك فيه المتظاهرون والنقابات ولجنة الحكماء والامم المتحدة”.

واشار المصدر الى ان “مؤتمر الحوار الوطني سيناقش مطالب المتظاهرين وتحويلها الى برامج عمل تنفذ من قبل السلطات الثلاث”.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط والجنوبية تظاهرات انطلقت منذ اوائل تشرين الأول الماضي، وتم استئنافها مرة اخرى يوم 25 من الشهر ذاته احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي البطالة، والفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وارتفع سقف المطالب الى اسقاط الحكومة والبرلمان وابعاد جميع الاحزاب المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003 والى الان، بعد العنف والقمع الذي تعرض له المحتجون وسقط على اثره العشرات من القتلى والمئات من المصابين.

وبدأ محتجون في عدد من المدن العراقية ذات الغالبية الشيعية بينها العاصمة بغداد بتنفيذ اضراب عام بقطع طرق حيوية، ودوائر حكومية، في خطوة لزيادة الضغط على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وعلى الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة، لتنفيذ مطالب المتظاهرين.