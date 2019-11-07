الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تحتضن الاجتماع الثالث لصندوق استرداد أموال العارق

أفصحت الأكاديمة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة عن مجمل نشاطاتها لشهر تشرين الأول، مشيرةً إلى أنها تضمَّنت اجتماعاً وورشتي عملٍ وثلاث دوراتٍ تدريبيَّةٍ بإشراك (85) من موظفي وزارات الدولة ومُؤسَّساتها.

الدائرة أوضحت أنَّ مواضيع الدورات التدريبيَّة توزَّعت بين قوانين الوظيفة العامة، وجريمة تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وأخرى لإدارة التفاوض.

فيما اشارت إلى تنظيم ورشتي العمل الموسومتين (مبادرة الشفافية للصناعات الستراتيجية في العراق) و (تقييم وتطوير عمل الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد) بإشراك أربعةٍ وخمسين مُوظَّفاً.

تخلَّل النشاطات اجتماعٌ شهريٌّ تمَّ بحضور أحد عشر قانونياً ومختصِّين في مجال استرداد الأموال (لجنة صندق استرداد أموال العراق(.

يُشارُ إلى أنَّ الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد تهدف إلى إيجاد نظامٍ تدريبيٍّ وتعليمٍ إبداعيٍّ شاملٍ يُـبنَى على احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويسهمُ في الحدِّ من ظاهرة الفساد من خلال تطوير القدرات والمهارات الرقابيَّة التي تنهضُ بواقع المؤسَّسات وتخدمُ الأهداف التي تصبو إليها.