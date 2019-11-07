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العثور على عظام 14 ماموث عاشت قبل 14 ألف سنة

هذا الاكتشاف هو الأكبر من نوعه حتى الآن

هذا الاكتشاف هو الأكبر من نوعه حتى الآن

عثر على 800 عظمة مصدرها 14 ماموث عاشت قبل أكثر من 14 ألف سنة في وسط المكسيك على ما أفاد معهد مكسيكي متخصص.

واكتشفت عظام هذه الحيوانات الثديية الضخمة جداً في تولتيبيك في ولاية مكسيكو في وسط المكسيك على بعد حوالي 45 كيلومتراً من العاصمة، على ما أوضح المعهد الوطني للانتروبولوجيا والتاريخ.
وأضاف المصدر نفسه “هذا أكبر اكتشاف من نوعه” حتى الآن.

ويرى علماء الإحاثة أن ما لا يقل عن خمسة قطعان من الماموث كانت تعيش في تلك المنطقة التي كانت مأهولة بالبشر أيضاً والبيسون وحيوانات أخرى.

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ولا يعد هذا الاكتشاف الأول في المكسيك. ففي السبعينات وخلال حفريات لبناء قطار الأنفاق في مكسيكو عثر على بقايا ماموث في شمال العاصمة.

المصدر: آ ف ب
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