العثور على عظام 14 ماموث عاشت قبل 14 ألف سنة

هذا الاكتشاف هو الأكبر من نوعه حتى الآن

واكتشفت عظام هذه الحيوانات الثديية الضخمة جداً في تولتيبيك في ولاية مكسيكو في وسط المكسيك على بعد حوالي 45 كيلومتراً من العاصمة، على ما أوضح المعهد الوطني للانتروبولوجيا والتاريخ.

وأضاف المصدر نفسه “هذا أكبر اكتشاف من نوعه” حتى الآن.

ويرى علماء الإحاثة أن ما لا يقل عن خمسة قطعان من الماموث كانت تعيش في تلك المنطقة التي كانت مأهولة بالبشر أيضاً والبيسون وحيوانات أخرى.

اقرأ أيضاً…العثور على مخلوقات جديدة بين فكي قرش

ولا يعد هذا الاكتشاف الأول في المكسيك. ففي السبعينات وخلال حفريات لبناء قطار الأنفاق في مكسيكو عثر على بقايا ماموث في شمال العاصمة.