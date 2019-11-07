العراق يعلن خسارة 6 مليارات دولار جراء تظاهرات ام قصر

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، يوم الاربعاء، خسارة العراق 6 مليارات دولار جراء التظاهرات الاخيرة في ميناء ام قصر في البصرة.

وقال خلف في مؤتمر صحفي انه “لليوم الخامس على التوالي يقوم المتظاهرون بغلق الطرق المؤدية الى الحقول النفطية”، مشدداً “هذا لن نقبل به أبداً”.

واشار الى ان “خسارة العراق تجاوزت 6 مليارات دولار جراء ذلك”، موضحا ان “العراق لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط”.

وتابع خلف ان “هنالك من يرتدون ازياء عسكرية تصادموا مع القوات الامنية، وهذا يتسبب بلبس كبير مع المتظاهرين”، مبيناً “عملنا حاجزا كبيرا بمحيط التظاهرات لحمايتهم، بسبب ورود معلومات مهمة عن قيام البعض بمحاولة ارباك المشهد بساحة التحرير”.