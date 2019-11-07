Posted on by

الكشف عن معلومات جديدة حول حياة شقيقة البغدادي

قال مسؤول في الفصائل المتواجدة في الشمال السوري إن رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وعائلتها كانوا يعيشون شمالي سوريا كلاجئين.

ونقلت “سي إن إن بالعربية” عن مسؤول في الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تأكيده أن رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وعائلتها كانوا يعيشون في شمالي سوريا كلاجئين بوثائق مزورة وأسماء مختلفة.

وأضاف أن “شقيقة البغدادي وعائلتها وصلوا إلى أعزاز في شمال سوريا قبل نحو 6 أشهر، وكانوا يندمجون مع العدد الكبير من النازحين داخليا في المنطقة”، مشيرا الى أن ما أسماه “الجيش الوطني السوري” مستمر في البحث عن قيادات داعش التي تحاول الاختباء بين النازحين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال اليوم الأربعاء، إن تركيا ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close