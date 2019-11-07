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اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء سياح في جرش

بيروت – عمان ..عواصمImage preview

صرح المحامي حسن الحطاب عضو المجلس التنفيذي للشرق الأوسط اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن المجلس التنفيذي للشرق الأوسط التابع للجنة الدولية لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على سياح جرش وأشاد المجلس بجهود الاردن الكبيره في مجال مكافحة الإرهاب واعتبر مفوض المجلس التنفيذي للشرق الأوسط السفير هيثم ابو سعيد ان هذا الاعتداء على سياح جرش هو عمل جبان وطالب بأسم اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بأخذ كل الإجراءات القانونية وفقاً للتشريع الأردني في قضايا العقاب الرادع لمرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.

المكتب الإعلامي / المسشار محى البدوي

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء سياح في جرش – IHRC condemns attack in Jerash

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