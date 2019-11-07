بيروت – عمان ..عواصم

صرح المحامي حسن الحطاب عضو المجلس التنفيذي للشرق الأوسط اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن المجلس التنفيذي للشرق الأوسط التابع للجنة الدولية لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على سياح جرش وأشاد المجلس بجهود الاردن الكبيره في مجال مكافحة الإرهاب واعتبر مفوض المجلس التنفيذي للشرق الأوسط السفير هيثم ابو سعيد ان هذا الاعتداء على سياح جرش هو عمل جبان وطالب بأسم اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بأخذ كل الإجراءات القانونية وفقاً للتشريع الأردني في قضايا العقاب الرادع لمرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.

المكتب الإعلامي / المسشار محى البدوي

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء سياح في جرش – IHRC condemns attack in Jerash