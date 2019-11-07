Posted on by

المحمداوي: تعاملنا مع تظاهرات شارع الرشيد بخصوصية

المحمداوي: تعاملنا مع تظاهرات شارع الرشيد بخصوصية

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الخميس، عن تعامل القوات الامنية مع تظاهرات شارع الرشيد بخصوصية، فيما كشف عن تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص داخل المسيل للدموع.

وقال المحمداوي في لقاء خاص اجرته معه السومرية، “لا نرغب بأن يتم قطع الشوارع واجبار الموظفين على عدم الذهاب للعمل وسيتم التعامل معهم وفق القانون”، موضحا “وصلتنا العديد من الشكاوى للمحال التجارية في الشورجة بتعرض محالهم للضرر”.

وأضاف المحمداوي، “تعاملنا مع مظاهرات شارع الرشيد بخصوصية لكونها قريبة من معلم ومن مقر له خصوصية كالبنك المركزي العراقي”، لافتا الى أنه “تم اصدار توجهيات بالتعاون مع وسائل الاعلام لاداء مهامهم، كما تم تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص داخل المسيل للدموع”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close