النرجسيون “أكثر سعادة” رغم أنهم يثيرون غضب الآخرين

يساور النرجسي على الأرجح الشعور الواهم بـ”العظمة” تجاه أهميته الذاتية، في ظل غياب إحساسه بـ “الخجل”، بيد أن علماء نفس يقولون إن النرجسيين “أكثر سعادة” على الأرجح، مقارنة بمعظم الناس.

وكشفت دراسة حديثة للنرجسية اشتركت فيها مجموعة من الباحثين من جامعة “كوينز بلفاست” أن هؤلاء الأشخاص قد يثيرون غضب الآخرين، لكنهم أقل عرضة للتوتر أو الاكتئاب.

ويقول عالم النفس كوستاس باباجورجيو إن الاستجابات السلبية للنرجسية يمكن أن تغفل جوانب إيجابية للنرجسيين أنفسهم.

ويحاول الباحثون فهم سبب ظهور النرجسية في المجتمعات الحديثة، في السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي وثقافة المشاهير، إذ كان يُنظر إليها أيضا على أنها سمة “ضارة اجتماعيا”.

“خجل أم ذنب”

ويعرّف علماء النفس النرجسيين على أنهم “من ينخرطون على الأرجح في سلوك محفوف بالمخاطر، ويحملون وجهة نظر غير واقعية متعالية لأنفسهم، ويتحلون بثقة مفرطة، ويظهرون القليل من التعاطف مع الآخرين، ولديهم القليل من الشعور بالخجل أو الذنب”.