(بالفيديو) شاهد ماذا غنى ماجد المهندس لإعلامية شهيرة بمناسبة عيد ميلادها؟
لفتة مميزة قام بها الفنان العراقي ماجد المهندس، تجاه الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز، التي إحتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ37.
وشاركت عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة المهندس وهو يغني لها بهذه المناسبة وعلقت عليها: “أحلى هدية في يوم ميلادي. من البرنس ماجد المهندس، احلى من غنى هابي بيرثداي يا ناس”.
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