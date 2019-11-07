(بالفيديو) شاهد ماذا غنى ماجد المهندس لإعلامية شهيرة بمناسبة عيد ميلادها؟

لفتة مميزة قام بها الفنان العراقي ​ماجد المهندس​، تجاه الإعلامية السعودية ​مهيرة عبد العزيز​، التي إحتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ37.

وشاركت عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة المهندس وهو يغني لها بهذه المناسبة وعلقت عليها: “أحلى هدية في يوم ميلادي. من البرنس ماجد المهندس، احلى من غنى هابي بيرثداي يا ناس”.