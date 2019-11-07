ترامب يحسم الجدل: أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور البيت الأبيض، الأربعاء المقبل.

ويحسم ترامب بذلك، جدلاً حول زيارة كانت على المحك، للرئيس التركي إلى واشنطن، بعد أن كشف ثلاثة مسؤولين أتراك أن أردوغان قد يلغي الزيارة احتجاجاً على تصنيف مجلس النواب الأميركي قتل الأرمن قبل قرن مضى بأنه «إبادة جماعية»، وعلى السعي لفرض عقوبات على تركيا.

وقال ترامب عبر تويتر: «لقد أجريت للتو مكالمة جيدة جداً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان»، وأضاف «أبلغني أنهم أسروا العديد من مقاتلي داعش الذين قيل أنهم فروا خلال الاشتباكات، بمن فيهم زوجة وأخت الإرهابي البغدادي».

تابع الرئيس الأمريكي قائلاً: «تحدثنا أيضاً عن حدود بلاده مع سوريا، ومكافحة الإرهاب، وإنهاء النزاع مع الكورد، والعديد من الموضوعات الأخرى».

واختتم بالقول: «أتطلع إلى رؤية الرئيس أردوغان الأربعاء المقبل، 13 نوفمبر في البيت الأبيض».