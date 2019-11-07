دستور دولة المواطنة دستور ثورة تشرين

ضياء الشكرجي

dia.al-shakarchi@gmx.info

www.nasmaa.com

منذ 2007 وأنا أفكر بدستور بديل عن دستور 2005 للعراق، ولو بإجراء تعديل جذري شامل عليه، أساسه اعتماد كرامة الإنسان ومبدأ المواطنة وعلمانية الدولة، التي تكفل حرية الدين والعقيدة، وتفصل بين الدين والسياسة. واتخذ المشروع مؤخرا منذ آب 2018 حتى مطلع 2019 صيغته النهائية الحالية، وليست الأخيرة، كمشروع للمستقبل، الذي كنت أراه بعيدا، وجعلتني ثورة تشرين أراه قريبا.

بكل تأكيد لا أنا ولا غيري يستطيع أن يتوقع أن تقبل مبادرته في تقديم مشروع دستور، فـ «دستور دولة المواطنة» ليس دستورا بعد، بل هو مشروع دستور. لكني أرى من الضروري جدا أن يطلع ثوار تشرين عليه، ومن هنا تمنيت لو أستطيع أن أمول طبع مليون نسخة لتوزيعها على الثوار في كل محافظات العراق وعلى ذوي الاهتمام.

وحيث إن هذا حاليا شبه مستحيل، أعرض الفكرة على الجميع مرة أخرى، لطبع وتوزيع عشرة آلاف نسخة، أو مئة ألف نسخة، أو ربع أو نصف مليون نسخة، أو حتى لو ألف أو خمسمئة نسخة فقط. ولصعوبة جمع التبرعات لهذه المهمة، أعرض فكرة تخويلي لكل جهة تشاء أن تطبع ما تستطيع طبعه من كمية من هذا الدستور، أو مشروع الدستور، وعندها سأزود كل شخص متبرع أو مؤسسة ثقافية أو منظمة مجتمع مدني أو حزب علماني ممن يرغب بطبعه وتوزيعه نسخة على الـ PDF وأفضل أن أحذف اسمي من الغلاف أو أي إشارة إلى شخصي داخل الكتيب، والاكتفاء بإدراج إيميل أسسته باسم المشروع dusturdawlatilmuwatana@gmx.com وليس باسمي من أجل التواصل، حتى لا يكون المشروع ذا طابع شخصي.

04/11/2019