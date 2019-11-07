رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: المحادثات بين اربيل وبغداد مستمرة ولم تتوقف

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، ان على جميع الاطراف العمل باتجاه تحسين الوضع السائد وحل اية مشاكل عن طريق الحوار بين الاطراف العراقية.

وقالت الدكتورة فيان صبري : “أن المحادثات بين اربيل وبغداد لا زالت مستمرة ولم تتوقف، لكن موعد اجتماع القمة بين الجانبين لم يحدد بعد”، مردفةً “المهم ان المحادثات مستمرة بصدد المشاكل العالقة”.

في السياق ذاته، من المقرر ان تعود جميع الاطراف الكوردستانية غدا الجمعة الى بغداد، كما من المقرر عقد اجتماع موسع هناك، وقد اكد ذلك النائب في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، بالقول “غدا سنعود إلى بغداد”.