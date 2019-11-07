رسالة مفتوحة من الجمعيات العراقية في فنلندا

رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر: أوقفوا الجرائم ضد الشعب العراقي!

لمدة شهر، تستمر الانتفاضة العراقية ضد النظام الطائفي والفاسد الحالي في العراق، بهدف تغيير الأوضاع الحالية التي لا تطاق.

على الرغم من الاحتجاجات السلمية، فإن الحكومة الحالية توجه قوات الأمن لمواجهة المظاهرات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع الموجهة إلى رؤوس المحتجين، مما يؤدي إلى مقتلهم في معظم الحالات، حتى الآن، قتل أكثر من 260 محتج وأكثر من 12 ألف جريح، وأيضا اختطاف الناشطين واعتقالهم.

نحن ندعوكم للتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم والتضامن مع الشعب العراقي للمطالبة بحقوقه.

الشعب العراقي يستحق حياة أفضل.

هلسنكي 2019.11.5

التواقيع:

شخصيات مستقلة

جمعية البيت العراقي في فنلندا

الجمعية المندائية في فنلندا

الجمعية الاشورية في فنلندا

جمعية مسيحي المشرق

جمعية عشتار الاجتماعية في فنلندا

* تم ترجمة هذه الرسالة وجاري العمل على نشرها وتوزيعها بشكل واسع