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سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان قرار السلطات الاحتلالية بطرد ممثل لمؤسسة حقوقية دولية انما يعتبر موقفا معاديا للقيم الانسانية والاخلاقية “

القدس – اعتبر سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن قرار ما يسمى بمحكمة العدل العليا الاسرائيلية بطرد ممثل منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الارض المحتلة الصديق عمر شاكر بأنه قرار سياسي تعسفي بامتياز يعبر عن نهج السلطات الاحتلالية المبني على العنصرية وتحدي القوانين والاعراف الدولية والانسانية .

ان هذا القرار التعسفي بحق شخصية مدافعة عن الحقوق الفلسطينية الثابتة انما يظهر مجددا معادة السلطات الاحتلالية لمؤسسات حقوق الانسان الدولية والمحلية وخاصة عندما تصدر منها مواقف واضحة منحازة لشعبنا ومنددة بالاحتلال وسياساته .

ان قرار محكمة العدل العليا الاخير ليس عادلا كما وغيرها من القرارات التعسفية بحق شخصيات مناصرة للقضية الفلسطينية وهذا انما يتطلب خطوات جدية من قبل هذه المؤسسات الدولية لاتخاذ الاجراءات الملزمة في مثل هذه الحالات .

واستنكر سيادته بشدة هذا القرار التعسفي وحث منظمة هيومن رايتس ووتش على مواصلة عملها في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان وكشف الجرائم التي يمارسها الاحتلال منذ عشرات السنين بحق الفلسطينيين شعبا وارضا ومقدسات.

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