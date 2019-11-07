سياستكم الواقعية سيدي الرئيس تغمر نهاية النفق بالنور ‎

سعيد جردو مطو

06 تشرين2/نوفمبر 2019

في كلمة لفخامته لدی استضافته من قبل ملتقی مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث MERI تطرق السيد نيجيرفان البارزاني رئيس اقليم كوردستان الی مواضيع الساعة التي تشغل بال المواطن الكوردستاني وهي الوضع العراقي المتٲزم والعلاقات بين الاحزاب الكوردستانية ووضع الكورد في غرب كوردستان ووببصيرته الثاقبة وحنكته السياسية طرح رؤيته الواقعية للقضايا الثلاث ففي المحور العراقي اكد سيادته بٲننا جزء من الواقع العراقي وما يصيب العراق يصيبنا جميعا لذلك سنساهم في ايجاد الحلول العادلة التي تؤمن حقوقنا والعراقيين جميعا فالارث الفضيع من المشاكل التي توارثتها الحكومات المتعاقبة علی الحكم بحاجة الی تضافر جميع الجهود من اجل تٲمين حياة حرة كريمة للمواطن العراقي وتطبيق جميع مواد الدستور دون انتقائية لٲن مشاكل العراق لن تعالج بتعديل مواد دستورية انما بالتطبيق الفعلي للدستور بجميع بنوده وفقراته…..وعند الحديث عن العلاقات بين الاحزاب الكوردستانية وبالذات الحزبين الرئيسيين البارتي واليكيتي قال فخامته ليطمئن المواطن الكوردستاني فٲن جميع مشاكلنا ستحل بلغة الحوار الاخوي البناء وقد ولی والی الابد زمن لغة السلاح واقتتال الاخوة وجلوس جميع الاطراف الكوردستانية بما فيها المعارضة علی طاولة مستديرة واحدة بين فترة واخری لمناقشة مصالح كوردستان العليا وتوحيد الموقف بشٲنها علامة مضيئة تبشر بمستقبل مشرق…..وعن الغزو التركي لغرب كوردستان تطرق فخامته عن اتصالاته المستمرة مع قيادة غرب كوردستان وضرورة الابتعاد عن كل ما يتذمر منه مراكز القرار العالمية والتركيز علی عدالة ومشروعية قضية الكورد مع العمل الجاد علی توحيد الصف الكوردي لاستحصال العطف والاسناد الدوليين بهذه الرؤی والافكار النيرة يقود الربان الحكيم كاك نيجيرفان سفينة كوردستان نحو ضفاف العز والشموخ حيث الامن والامان والاستقرار وبذلك يزيح الظلام من نهاية النفق لتغمر الآفاق بالنور والضياء…..