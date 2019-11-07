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فرنسا تدخل على خط احتجاجات العراق بدعوة ونصيحة

ادانت فرنسا “أعمال العنف الخطيرة” في العراق، ودعت السلطات العراقية إلى إطلاق “حوار سلمي وديمقراطي” في البلاد.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إن باريس “تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة”، مذكرة “بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي”.
وأضافت أن “فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق”.
وتابعت: “بعد سنوات من الحرب، بناء الديمقراطية العادلة والشاملة، يتطلب فتح حوار سلمي وديموقراطي”، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية على “إجراء هذا الحوار وتطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للمواطنين”.
ويشهد العراق احتجاجات بدأت في الأول من أكتوبر الماضي تتخللها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصا، حسب “فرانس برس”.

وفي وقت سابق، أقر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي بشرعية وسلمية المظاهرات في البلاد، نافيا استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين.

واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.

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