فرنسا تدين العنف في العراق وتدعو السلطات إلى إجراء “حوار سلمي”

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، إن باريس “تُدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة”، مذكّرة بـ”حق العراقيين في التظاهر السلمي”.

وأضافت، أن “فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق”.

وتابعت فون دير مول “بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديمقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديمقراطي”، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية إلى “إجراء هذا الحوار” و”تطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للسكان”.

ويشهد العراق احتجاجات بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تتخللها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً.

واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.