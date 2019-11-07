Posted on by

كتلة التغيير تحذّر من “خطر” يهدد رواتب الموظفين في اقليم كوردستان

حذر رئيس كتلة التغيير في برلمان اقليم كوردستان علي حمه صالح يوم الاربعاء من خطر يهدد استمرار الحكومة الاتحادية بدفع جزء من رواتب الموظفين والعاملين لدى المؤسسات والدوائر الحكومية في الاقليم.

وقال حمه صالح في بيان اليوم ان أكثر من نصف مبالغ الرواتب الشهرية للموظفين في الاقليم تأتي من العاصمة بغداد، ولا احد يتوقع ما الذي سيحدث في العراق، وهل سيتم صرف تلك المبالغ في العام المقبل؟ .

واضاف انه الى الان لم يتم الاتفاق بشأن رواتب العام المقبل والحوارات متوقفة حاليا، مشيرا الى انه حتى في حال بقاء رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي فمن الصعوبة بمكان ان يرسل المبالغ التي كان يرسلها في عام 2019.

وتابع حمه صالح ان هناك خطرا يهدد اولئك الذين يتقاضون رواتب في اقليم كوردستان، مشيرا الى انه واضافة الى المساعي الجدية في اجراء اصلاحات داخلية في الاقليم ينبغي الاتفاق على تسليم النفط وضمان رواتب الموظفين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close