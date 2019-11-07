كيم كارداشيان تلبي رغبة زوجها كانيي ويست بارتداء الملابس “المحتشمة”

قالت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​، 39 عامًا ، إنها تفكر في تكريم رغبة زوجها النجم العالمي كانيي ويست في أن ترتدي ملابسًا أقل إثارة بعد أن أصبحت أكبر سناً.

وتابعت كيم في برنامج the real :”إنه زوجي ، لذلك أريد تكريمه وتكريم ما يشعر به وما يمر به في هذه المرحلة من التغيير في حياته”.

وأضافت:”يتعلق الأمر في الغالب بالأطفال. يكبر الأطفال وكانيي مدرك لما لدينا في المنزل. تخلصنا من التلفزيون في غرف الأطفال وقمنا بإزالة الماكياج من غرفة ابنتنا نورث. ”

وأكدت كيم أنها اfنتها نورث ، 6 أعوام ، لم يعد مسموح لها بوضع المكياج لكنها أصبحت منذ ذلك الحين “مفتونة” بالعناية بالبشرة.

وكان كيم وكانيي دخلا في معركة حول صورة عائلة كارداشيان في حلقة حديثة من برنامج تلفزيون الواقع “KUWTK” تم تصويرها قبل حفل الـMet Gala ، والتي ارتدت فيه كيم كورسيه مثير من تيري موغلر.

ويست أخبر كيم أن المظهر المثير يسبب الأذى لروحه الآن وهو يعمل على جانبه الروحي حيث أنه يتجه نحو الأغنيات الدينية وألبومه الجديد يحمل عنوان “يسوع هو الملك”.

لكن كارداشيان وعدت بأنها في الوقت الذي تريد فيه إرضاء زوجها ، فإنها لن تتخلى عن شخصيتها.

وأضافت:”أنا أتفق معه بالفعل ، لكنني سأكون دائمًا أنا. كنا نجري هذه المحادثة فقط لمعرفة ما هي الامور مبالغ فيها؟ فأنا أم لأربعة أطفال وسأبلغ من العمر 40 عامًا. متى حان الوقت للتوقف؟”.