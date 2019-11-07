مجلس عزاء في دمشق برحيل سعد شقيق قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

■ أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في دمشق مجلس عزاء برحيل المناضل سعد عبد الكريم السامرائي، شقيق نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم، (أبو ليلى).

كان على رأس مستقبلي المعزين، إلى جانب أبو ليلى، نايف حواتمة الأمين العام للجبهة، وحشد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وقيادة الجبهة في سوريا.

أم المجلس قادة فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، على رأس وفودها، ووفود من المخيمات والتجمعات السكنية الفلسطينية، في دمشق ومحيطها، وممثلو اللجان الشعبية والإتحادات النقابية والفعاليات المجتمعية والنسائية والثقافية والشبابية، ووفد من سفارة فلسطين على رأسه السفير محمود الخالدي.

يذكر إن الراحل سعد عبد الكريم السامرائي، توفي في عاصمة العراق، بغداد، حيث أقيم له مجلس عزاء أمَّه الآلاف من أبناء الشعب العراقي الشقيق، ووفد عن سفارة فلسطين وسفارات عربية وأجنبية.

كما سوف يقام للراحل مجلس عزاء مماثل في مدينة رام الله في الضفة الفلسطينية