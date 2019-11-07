مجلس وزراء كوردستان يصوّت على تثبيت عقود التربية بالملاك الدائم

صوّت مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان، الأربعاء، على تثبيت عقود وزارة التربية من المدرسين على الملاك الدائم.

وذكر بيان لمجلس وزراء كوردستان، انه صوّت بعد مناقشة جادة مسألة تثبيت المدرسين العقود في الاقليم عقب السنوات الطويلة التي قضوها في مجال التدريس بالعقود، مضيفاً انه تم التصويت على تثبيتهم على ملاك وزارة التربية بشكل دائم خدمة لقطاع التربية.

وأكد الاجتماع على ضرورة عدم “المساس بالحقوق الدستورية للكورد في العراق مع التأكيد على الموقف الموحد للكورد ازاء المسائل المتعلقة بالكورد”.

وناقش الاجتماع في جانبٍ آخر منه، ما يتعلق بالحقوق واميتازات ورواتب عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين في الاقليم، بعد تقديم وزير الشهداء والمؤنفلين تقريرا خاصا حول هذا الأمر.

وأكد على “ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات والدعم لعوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وعدم تهميش حقوقهم، واستمرار التفاوض والمناقشة مع الحكومة الاتحادية حول حقوق الكورد”.