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مختبرات سرية بحوزة امريكا واسرائيل لانتاج الامراض الفتاكة لتقليل سكان العالم

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الصهيونية العالمية تمتلك مختبرات سرية وبيولوجية لانتاج الامراض الفتاكة لتقليل سكان العالم لمواجهة نقص الغذاء والمياه بالمستقبل

مختبرات سرية بحوزة امريكا واسرائيل لانتاج الامراض الفتاكة لتقليل سكان العالم

بيان صحفى

كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن امتلاك الصهيونية العالمية وامريكا واسرائيل مختبرات سرية تديرها الصهيونية العالمية بعدة دول منها دول اوروبا الشرقية لانتاج امراض فتاكة تودى بحياة ملايين البشر

وذلك لتقليل سكان افريقيا وبعض الدول الاسيوية كالصين والهند وغيرها وذلك فى اطار خطط الصهيونية العالمية للتغلب على لازمات نقص الغذاء والمياه فى المستقبل

واكد زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة ان امريكا واسرائيل والصهيونية العالمية يقفوا وراءانتشار الامراض الفتاكة التى تنتشر فجاة بالعالم ومنها الايبولا والسارس الذى انتشر منذ سنوات بدول غرب افريقيا ودول اسيوية وذلك ياتى فى اطار خطط صهيونية خبيثة لابادة وتقليل سكان بعض الدول خاصة بافريقيا واسيا

واكدت المنظمة ان اسرائيل وامريكا والدول الكبرى التى تديرها الصهيونية العالمية وراء انتشار كافة الفيروسات والامراض الفتاكة التى تتسبب بموت ملايين البشر حول العالم خاصة فى تلك الدول التى يستهدفون تقليل السكان فيها باعتبارها دول مستهلكة للغذاء والماء

واضافت المنظمة ان تلك الخطط الشريرة تقف وراءها اسرائيل والصهيونية العالمية والاثرياء الصهاينة الذين يمتلكون البنوك الدولية والمؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرها

ولفتت المنظمة ان تلك الامراض الفتاكة التى ستتسبب بابادة ما يزيد عن 3 مليار انسان حول العالم سيتم نشرها حول العالم بعد فشل الحروب التقليدية والحروب الاهلية فى تقليل سكان الارض

وكشفت المنظمة عن الدول المستهدفة من تلك الامراض الفتاكة ومنها دول افريقية واسيوية والصين والهند وكوريا وروسيا بجانب دول بالشرق الاوسط كتونس والجزائر والمغرب ومصر والعراق وسوريال ولبنان وغالبية دول العالم

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