مساع لخفض العجز وترشيد الانفاق.. الحكومة تبحث موازنة 2020

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة العام 2020 ونسختها المحدثة في ضوء المفاهيم والأسس الجديدة التي طرحت في البرنامج الحكومي، واضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ جميع الوعود التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين.

وذكر بيان لمكتب عابد المهدي ان الاجتماع بحث إجراء إصلاحات مهمة في ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات وخفض العجز وبدء عملية التحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء”.

واضاف البيان “تواصل اللجنة عقد إجتماعاتها لهذا الغرض بحضور الخبراء والوزارات والجهات المعنية”.