مقتل مواطن واصابة اخر بانفجار عبوة في صلاح الدين

افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة، جنوب غربي قضاء الشرقاط.

وقال المصدر ان “عبوة ناسفة انفجرت قرب قرية المسيحلي جنوبي غرب الشرقاط، زرعها مجهولون”.

واضاف المصدر ان “الانفجار اسفر عن مقتل شخص واصابة آخر بجروح”.