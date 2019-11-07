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ممثلة الأمم المتحدة في العراق ترد على اتهامها بالانحياز

ردت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، الخميس، على الاتهامات الموجهة إليها بالانحياز فيما يتعلق بالتظاهرات.

وكتبت بلاسخارت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: “ردا على اتهامات الانحياز نقول إن الأمم المتحدة هي شريك كل عراقي يحاول التغيير”.

وأضافت: “بوحدتهم، يستطيع العراقيون أن يحولوا بلدهم إلى مكان أفضل ونحن موجودون هنا لتوفير الدعم اللازم”.

وكانت المسؤولة الأممية في العراق قد حذرت، مؤخراً، من خسارة العراق للمليارات و”تضرر” اقتصاده بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى منشآته النفطية في البصرة.

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