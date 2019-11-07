هوشيار عبدالله يتهم جهات سياسية بمحاولة خداع المنتفضين والالتفاف على مطالبهم وكسب الوقت

اتهم النائب هوشيار عبدالله جهات سياسية بمحاولة خداع المنتفضين والالتفاف على مطالبهم وكسب الوقت من خلال إلهاء الشارع بقضايا تطيل عمر الطبقة الحاكمة كتحويل النظام من برلماني الى رئاسي وإعادة كتابة الدستور، مبيناً أن مطالب المنتفضين واضحة وأهمها إنهاء المحاصصة والقضاء على الفساد وعدم السماح للوجوه التي حكمت البلد بالعودة الى الساحة السياسية مطلقاً .

وقال في بيان اليوم :” ان بعض الجهات السياسية التي باتت ورقة محترقة تحاول اليوم إبعاد الأنظار عن ممارساتها السابقة التي أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم من خراب ودمار، من خلال إيهام الشارع بأن الخلل ليس فيها بل في نظام الحكم (البرلماني) ، وباتت تلوح بشعارات تحويل النظام الى رئاسي في اعتقاد منها بأنها من خلال النظام الرئاسي قد تتمكن من الاستحواذ على الحكم لعشرين سنة قادمة “.

وأوضح عبدالله :” كما ان الطبقة السياسية التي سيطرت على الحكم في العراق منذ عام 2004 تحاول كسب الوقت من خلال اعادة كتابة الدستور وفتح الباب أمام خلافات وسجالات سياسية لانهاية لها تحت ذريعة عدم التوصل الى صيغة متفق عليها، وهذا ليس بغريب على ساسة كانوا ومازالوا يعتاشون على الأزمات والانقسامات الطائفية والقومية “.

وبين :” ان مطالب المنتفضين واضحة، وهي القضاء على الفساد والمحاصصة وعدم السماح للوجوه التي حكمت البلد بالمشاركة في العملية السياسية مطلقاً، فما الفائدة من النظام الرئاسي اذا كان يمهد الأرضية لإيجاد منظومة فاسدة تجثم على أنفاس الشعب، وما الفائدة من اعادة كتابة الدستور في الوقت الحالي ولا أحد يلتزم به؟ “.

وأكد عبدالله :” ان الكرة اليوم في ملعب المنتفضين، وأية محاولة للالتفاف على مطالبهم سيكون مصيرها الفشل، فساحة التحرير هي المنطلق نحو تحرير البلد من الفساد والمحاصصة وتوفير حياة حرة كريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة “.