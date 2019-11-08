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إيران تصف احتجاجات العراق بـ”حرب الجيل الرابع” وتعوّل على المرجعية بأمر

وصف امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني يوم الخميس الاحتجاجات في العراق ولبنان بأنها “حرب الجيل الرابع”.

وقال شمخاني في كلمة ادلى بها اليوم خلال الملتقى الـ 18 للمدعين العامين الايرانيين، ان “ظروف اليوم داخل العراق ولبنان ومحاولات اميركا وحلفائها لاستغلال المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لمواطني البلدين بهدف زعزعة الامن والاستقرار فيهما، تتم متابعتها تماما على اساس مؤشرات حرب الجيل الرابع”.

واضاف “اننا وفي ضوء معرفتنا العميقة للشعب والدور منقطع النظير للمرجعية في العراق سيواجه سيناريو اميركا واذنابها الاقليميين الفشل ايضا في هذا البلد كفتنة داعش”.

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