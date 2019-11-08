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اعلان خاص للجالية العراقية في ايران يهم الفيليين

اعلنت سفارة جمهورية العراق في طهران وصول وفد وزارة الداخلية العراقية الخاصة بإصدار (هوية الاحوال المدنية للدوائر الورقية؛وشهادة الجنسية العراقية).
ودعت السفارة بالجالية المقيمة بمراجعة اللجنة المعنية حيث مدة بقاء اللجنة في طهران خمسة أيام من يوم السبت المصادف ٩/ ١١ / ٢٠١٩ ولغاية يوم الاربعاء١٣/ ١١ /٢٠١٩
عنوان تواجد اللجنة : طهران _خيابان شريعتي خيابان مطهري _خيابان ملك مقابل تكسيراني ( مقر مجلس الاعلى الإسلامي )
بعدها سيكون تواجد اللجنة في قنصليات ( اهواز؛ كرمنشاه؛ مشهد ) وسيتم الاعلان بتاريخ تواجدهم في القنصليات المذكورة أعلاه لاحقا.

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