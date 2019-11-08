الاستاذ مهدي قاسم المحترم

احمد كاظم

مقالتكم (بعض الزعماء الكرد ينظرون الى العراق مجرد اسلاب فحسب) واقعية و ضعت النقاط على الحروف بشكل لا يقبل التحريف و اللف و الدوران.

كما ذكرتم العراق فقد وحدته و كردستان مستقلة بصورة غير رسمية و اذا اصبحت رسمية ستخلّص العراق من مشاكل كثيرة شكلت خطرا على العراق.

الانتفاضة ضد الفساد اقتصرت على الاهل الوسط و الجنوب كما اقتصر القتل و الجراح عليهم ما يعني ان بقية العراقيين يؤمنون ان اهل الوسط و الجنوب (خوارج) يجب الخلاص منهم.

ما ذكرتموه عن نظرة الزعماء الكرد للعراق (مجرد اسلاب فحسب) ينطبق حرفيا على الزعماء الاخرين في غرب و شمال العراق و في مقالة سابقة لكم اشرتم فيها الى (النجيفي) الذي وصف الانتفاضة (صراع شيعي_شيعي).

باختصار: ما ذكرتموه عن بعض الزعماء الكرد و النجيفي يعني ان العراق مقسم و وحدته غير واقعية و هذا التحليل هو عين الصواب فشكرا لكم.